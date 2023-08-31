Нужно создать лендинговую страницу для продажи детского онлайн курса

Добрый день!

Мне нужно создать сайт для продажи курса (дизайна нет, есть только текст)

Буду Рада, если вы предложите варианты, как оптимизировать и оставить только самое нужное

Ожидание к странице: коротко, ярко

Текст для сайта:

https://docs.google.com/document/d/1tgzg7IiZyW54va7sgzMGinjb1WjT3PDjUqyhrgTRHO8/edit?usp=sharing

Это то, на сколько хватило моей креативности (шаблон с комментариями)

https://miro.com/app/board/uXjVMpNQk9o=/?share_link_id=608496425467