Необходимо сделать сайт который будет соответствовать требованиям

youtube, а так же будет соответствовать требованиям платёжной системы Payoneer,

для расчётов с авторами. Другими словами, нам нужно будет интегрировать API от

youtube и payoneer.

Функционал сайта :

1) Возможность регистрации полизователей,где у каждого будет кабинет,

возможность отправлять свою музыку на модерацию и подробная статистика

(которую нам будет присылать content id, но естественно у владельцев будет

оригинальная статистика и суммы, а у авторов статистика после вычета наших

процентов).Так же content id будет предоставлять ссылки на видео где

использована музыка авторов.

2) Возможность самостоятельно снимать претензии с видео.

3) Возможность добавлять и менять данные платёжной системы авторов.

4) Возможность скачивать собственную статистику за любой период для

авторов.

5) Техподдержка.

В целом весь функционал сайта доступен только для активных авторов и

если вы таковым не являетесь и не прошли наше личное одобрение, нахождение

на этом сайте будет ограничиваться только начальной страницей со входом,

либо регистрацией.