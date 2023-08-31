Задача: разработать отдельно живущий сайт, с встроенной CMS для управления контентом и тегами.

Хостинга пока нет. Предоставьте минимальные требования к хостингу.

CSS: каждая страница должна описываться в логике единой таблицы стилей.

Цели сайта:

выписать счёт, получить оплату (проверка р/с через API) за доступ к материалам и предоставить доступ с пошаговым прохождением. вовлечь человека в процесс , познакомить с стилем изложения путём прохождения бесплатного блока, подвести его к оплате доступа к основной части информации. получить контакт потенциального клиента Привлечение новых клиентов через органику.

Минимально рабочий проект в виде ворд-документа с перекрёстными ссылками скачайте для ознакомления. точка входа - index.doc

https://drive.google.com/file/d/1TIPZ8y0LoSpePSK8AgPLcZnKn8Yl_z5w/view?usp=sharing

предполагается что работа с сайтом будет через ноутбук и смартфон

Защита контента:

файлы для скачивания со страниц закрытой части отдаются по одноразовой сгенерированной ссылке.



Развёрнутое ТЗ предоставлю после обсуждения Вашей готовности выполнить проект и цены. Оплату карточками в онлайне не предлагайте. Взаимодействие с клиентом и банком только через счета.