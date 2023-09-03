Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Дизайн пока что в работе Более подробно о сайте и его функционале - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-3240875ea66242928e2602669a8cc39f?pvs=4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта согласно ТЗ
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $400
МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 400 долларов, не 450, не 500, не 600, не 1500 и не 3000!!! БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Нужно полностью скопировать данный сайт https://get-curses.ru/ и подключить платежный шлюзСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Всім привіт, треба зробити ідентичний сайт https://mmonster.co/ . Будь ласка прикрипіть зразу пару робіт, ціну орієнтовну +- 100 дол і термін виконання, БАЖАНО телеграм ще. Верстку буду робити я скоріше за всеСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать не большой сайт с различными платежными системами и регистрациямиСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Задача: разработать отдельно живущий сайт, с встроенной CMS для управления контентом и тегами. Хостинга пока нет. Предоставьте минимальные требования к хостингу. CSS: каждая страница должна описываться в логике единой таблицы стилей. Цели ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1000
Всем хорошего дня! Мне необходим веб дизайнер, или UI UX дизайнер. Нужно чтобы у вас был опыт работы в этой сфере, и чтобы вы были готовы приступить к работе, не отвлекаясь на другие проекты. Конечно ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо сделать сайт который будет соответствовать требованиям youtube, а так же будет соответствовать требованиям платёжной системы Payoneer, для расчётов с авторами. Другими словами, нам нужно будет интегрировать API от youtube и payoneer. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт для тренингового агенства. Выбрали webflow в качестве конструктора. Хочу найти фрилансера, стиль которого мне понравиться. Присылайте, пожалуйста, ваше портфолио выполненных работ на этом конструкторе. СпасибоСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад