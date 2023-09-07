Создание сайта по ТЗ
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Техническое задание для Разработки Веб-сайта Прокси1. Введение1.1. Описание проекта:Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов. Сайт должен обеспечивать клиентов надежными и безопасными прокси для различных целей.1.2. Цели и ожидания:
- Предоставление клиентам удобной платформы для выбора, заказа и управления прокси.
- Обеспечение администраторам инструментов для управления заказами и клиентами.
- Обеспечение безопасности и производительности сайта.
- Дизайн должен быть современным и привлекательным.
- Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств.
- Макет должен включать следующие страницы:
- Главная страница
- Страница выбора прокси
- Страница заказа прокси
- Страница личного кабинета клиента
- Административная панель для управления заказами и клиентами.
- Дизайн должен быть современным, привлекательным и согласованным с тематикой сайта.
- Сайт должен быть адаптирован для мобильных устройств и различных браузеров.
- Навигация должна быть легкой и интуитивно понятной.
- Регистрация и аутентификация пользователей.
- Система фильтрации и выбора прокси по параметрам (геолокация, скорость, тип прокси и другие).
- Возможность оформления и оплаты заказов.
- Личный кабинет для клиентов с историей заказов и возможностью изменения настроек.
- Чат-поддержка для вопросов и помощи клиентам.
- Панель администратора для управления заказами, клиентами, аналитики и настроек сайта.
- Система отправки уведомлений по электронной почте и SMS.
- 3. Технические Детали3.1. Технологии:
- Веб-сервер: Nginx или Apache.
- Язык программирования: Python с фреймворком Django.
- Система управления базами данных: PostgreSQL.
- Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (React или Vue.js).
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