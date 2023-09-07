Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок97 просмотров
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Техническое задание для Разработки Веб-сайта  Прокси1. Введение1.1. Описание проекта:Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов. Сайт должен обеспечивать клиентов надежными и безопасными  прокси для различных целей.1.2. Цели и ожидания:

  • Предоставление клиентам удобной платформы для выбора, заказа и управления прокси.
  • Обеспечение администраторам инструментов для управления заказами и клиентами.
  • Обеспечение безопасности и производительности сайта.
2. Общие требования2.1. Дизайн и Пользовательский Интерфейс:
  • Дизайн должен быть современным и привлекательным.
  • Сайт должен быть адаптивным для мобильных устройств.
  • Макет должен включать следующие страницы:
    • Главная страница
    • Страница выбора прокси
    • Страница заказа прокси
    • Страница личного кабинета клиента
    • Административная панель для управления заказами и клиентами.
  • Дизайн должен быть современным, привлекательным и согласованным с тематикой сайта.
  • Сайт должен быть адаптирован для мобильных устройств и различных браузеров.
  • Навигация должна быть легкой и интуитивно понятной.
2.2. Функциональность:
  • Регистрация и аутентификация пользователей.
  • Система фильтрации и выбора прокси по параметрам (геолокация, скорость, тип прокси и другие).
  • Возможность оформления и оплаты заказов.
  • Личный кабинет для клиентов с историей заказов и возможностью изменения настроек.
  • Чат-поддержка для вопросов и помощи клиентам.
  • Панель администратора для управления заказами, клиентами, аналитики и настроек сайта.
  • Система отправки уведомлений по электронной почте и SMS.
  • 3. Технические Детали3.1. Технологии:
    • Веб-сервер: Nginx или Apache.
    • Язык программирования: Python с фреймворком Django.
    • Система управления базами данных: PostgreSQL.
    • Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (React или Vue.js).
4 месяца назад
guest_1694089530376
Украина
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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