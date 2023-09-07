JewSource

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок48 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Создание сайта по ТЗ

4 месяца назад
vasko1970
Василий 
53 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта на Битрикс

    Здравствуйте, ищем разработчика для сайта на битрикс Дизайн пока что в работе Более подробно о сайте и его функционале - https://lizard-duckling-6d4.notion.site/ORBL-3240875ea66242928e2602669a8cc39f?pvs=4

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копия сайта

    $100

    Нужно полностью скопировать данный сайт https://get-curses.ru/ и подключить платежный шлюз

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать идентичний сайт

    Всім привіт, треба зробити ідентичний сайт https://mmonster.co/ . Будь ласка прикрипіть зразу пару робіт, ціну орієнтовну +- 100 дол і термін виконання, БАЖАНО телеграм ще. Верстку буду робити я скоріше за все

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Задача: разработать отдельно живущий сайт, с встроенной CMS для управления контентом и тегами. Хостинга пока нет. Предоставьте минимальные требования к хостингу. CSS: каждая страница должна описываться в логике единой таблицы стилей. Цели ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Веб дизайн

    $1000

    Всем хорошего дня! Мне необходим веб дизайнер, или UI UX дизайнер. Нужно чтобы у вас был опыт работы в этой сфере, и чтобы вы были готовы приступить к работе, не отвлекаясь на другие проекты. Конечно ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Необходимо сделать сайт который будет соответствовать требованиям youtube, а так же будет соответствовать требованиям платёжной системы Payoneer, для расчётов с авторами. Другими словами, нам нужно будет интегрировать API от youtube и payoneer. ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад