Аренда строительной техники

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка53 просмотра
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Описание проекта:

Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и привлечь новых клиентов.

Требования:

  1. Дизайн и визуальный стиль: Разработать современный и привлекательный дизайн сайта, который будет соответствовать нашей сфере деятельности. Мы ожидаем использование актуальных веб-дизайн-трендов.

2. Функциональность: Реализовать следующие функциональные элементы:

   - Главная страница с краткой информацией о компании и нашими ключевыми услугами.

   - Страницы услуг с подробными описаниями и изображениями.

   -  Форма обратной связи.

   - Галерея изображений .

   - Блог или новостная секция .

   - Адаптивный дизайн для мобильных устройств.

3. Управление контентом: Создать систему управления контентом (CMS), которая позволит нам легко добавлять, редактировать и удалять контент на сайте без необходимости обращаться к разработчику.

4. SEO: Оптимизировать сайт для поисковых систем (SEO) и предоставить реккомендации по ключевым словам и оптимизации контента.

Технические требования:

- Использование современных технологий разработки (например, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP/Python/Ruby/и др.).

- Интеграция с социальными сетями и возможностью поделиться контентом.

- Веб-хостинг и доменное имя будут предоставлены заказчиком.

Сроки:

Хотели бы завершить проект в течение 30 рабочих дней 

Бюджет:

Пожалуйста, предоставьте оценку стоимости услуг по разработке веб-сайта, включая необходимые расходы (дизайн, верстка, тестирование, оптимизация, SEO и т.д.). Также готовы рассмотреть предложения на разные бюджетные уровни.

Пожалуйста, предоставьте предложения и портфолио для оценки. Мы готовы рассмотреть как опытных фрилансеров, так и команды.

3 месяца назад
kwakclak
Кирилл 
30 летРоссия
год в сервисе
Был
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