Аренда строительной техники

Техническое задание для Разработки Веб-сайта Прокси1. Введение1.1. [b]Описание проекта[/b]:Создание веб-сайта для продажи прокси-серверов. Сайт должен обеспечивать клиентов надежными и безопасными прокси для различных целей.1.2. [b]Цели и ожидания[/b]:[list][*]Предоставление клиентам удобной платформы для выбора, заказа и управления прокси.[*]Обеспечение администраторам ...
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Описание проекта:
Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и привлечь новых клиентов.
Требования:
Дизайн и визуальный стиль: Разработать современный и привлекательный дизайн сайта, который будет соответствовать нашей сфере деятельности. Мы ожидаем использование актуальных веб-дизайн-трендов.
2. Функциональность: Реализовать следующие функциональные элементы:
- Главная страница с краткой информацией о компании и нашими ключевыми услугами.
- Страницы услуг с подробными описаниями и изображениями.
- Форма обратной связи.
- Галерея изображений .
- Блог или новостная секция .
- Адаптивный дизайн для мобильных устройств.
3. Управление контентом: Создать систему управления контентом (CMS), которая позволит нам легко добавлять, редактировать и удалять контент на сайте без необходимости обращаться к разработчику.
4. SEO: Оптимизировать сайт для поисковых систем (SEO) и предоставить реккомендации по ключевым словам и оптимизации контента.
Технические требования:
- Использование современных технологий разработки (например, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP/Python/Ruby/и др.).
- Интеграция с социальными сетями и возможностью поделиться контентом.
- Веб-хостинг и доменное имя будут предоставлены заказчиком.
Сроки:
Хотели бы завершить проект в течение 30 рабочих дней
Бюджет:
Пожалуйста, предоставьте оценку стоимости услуг по разработке веб-сайта, включая необходимые расходы (дизайн, верстка, тестирование, оптимизация, SEO и т.д.). Также готовы рассмотреть предложения на разные бюджетные уровни.
Пожалуйста, предоставьте предложения и портфолио для оценки. Мы готовы рассмотреть как опытных фрилансеров, так и команды.
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