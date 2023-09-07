Аренда строительной техники

Описание проекта:

Ищем опытного веб-разработчика / дизайнера для создания современного веб-сайта для нашей компании. Наша компания занимается сдачей строительной техники в аренду и нам нужен веб-сайт, который поможет представить наши услуги и привлечь новых клиентов.

Требования:

Дизайн и визуальный стиль: Разработать современный и привлекательный дизайн сайта, который будет соответствовать нашей сфере деятельности. Мы ожидаем использование актуальных веб-дизайн-трендов.

2. Функциональность: Реализовать следующие функциональные элементы:

- Главная страница с краткой информацией о компании и нашими ключевыми услугами.

- Страницы услуг с подробными описаниями и изображениями.

- Форма обратной связи.

- Галерея изображений .

- Блог или новостная секция .

- Адаптивный дизайн для мобильных устройств.

3. Управление контентом: Создать систему управления контентом (CMS), которая позволит нам легко добавлять, редактировать и удалять контент на сайте без необходимости обращаться к разработчику.

4. SEO: Оптимизировать сайт для поисковых систем (SEO) и предоставить реккомендации по ключевым словам и оптимизации контента.

Технические требования:

- Использование современных технологий разработки (например, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP/Python/Ruby/и др.).

- Интеграция с социальными сетями и возможностью поделиться контентом.

- Веб-хостинг и доменное имя будут предоставлены заказчиком.

Сроки:

Хотели бы завершить проект в течение 30 рабочих дней

Бюджет:

Пожалуйста, предоставьте оценку стоимости услуг по разработке веб-сайта, включая необходимые расходы (дизайн, верстка, тестирование, оптимизация, SEO и т.д.). Также готовы рассмотреть предложения на разные бюджетные уровни.

Пожалуйста, предоставьте предложения и портфолио для оценки. Мы готовы рассмотреть как опытных фрилансеров, так и команды.