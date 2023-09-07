Перепроектировать сайт под новую компанию

Компании AkulaOPT требуется грамотный специалист, который сможет переделать дизайн уже готового сайта и грамотно доработать его функционал. Дизайн самой компании уже разработан, нужно лишь подстроить под него сам сайт.



Сайт разрабатывался на платформе: cs-cart (на ней же и нужно остаться!)

Ссылка: https://gonkopt.com/



Ранее сайт использовался нашей фирмой, занимающейся продажей игрушек, сейчас сайт будет использоваться под оптовую продажу автотоваров. Нужно обновить cs-cart, сменить хостинг, убрать с сайта весь мусор, старые связи с crm, товары и оставить только нужный функционал.



Готовы работать на долгосрочную перспективу и взаимовыгодно сотрудничать. В идеале, хотелось бы получить работающий сайт в пределах месяца.



Откликайтесь, ответим на все вопросы, обо всем договоримся!