Перепроектировать сайт под новую компанию

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки117 просмотров
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Компании AkulaOPT требуется грамотный специалист, который сможет переделать дизайн уже готового сайта и грамотно доработать его функционал. Дизайн самой компании уже разработан, нужно лишь подстроить под него сам сайт.

Сайт разрабатывался на платформе: cs-cart (на ней же и нужно остаться!)
Ссылка: https://gonkopt.com/

Ранее сайт использовался нашей фирмой, занимающейся продажей игрушек, сейчас сайт будет использоваться под оптовую продажу автотоваров. Нужно обновить cs-cart, сменить хостинг, убрать с сайта весь мусор, старые связи с crm, товары и оставить только нужный функционал.

Готовы работать на долгосрочную перспективу и взаимовыгодно сотрудничать. В идеале, хотелось бы получить работающий сайт в пределах месяца.

Откликайтесь, ответим на все вопросы, обо всем договоримся!

3 месяца назад
ZaharRedikultsev
19 летРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
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