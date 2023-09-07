Adult сайт

Нужно создать сайт адалт тематики (18+)

по примеру любого аналогичного, который имеет 250.000 и более посещений/показов согласно SimilarWeb'у тому же , так же нужно разместить на хостинг + подобрать домен (там, где все это разрешено)

Нужен сайт с каким-то +/- наполнением порядка 1000 видосов

Вот эти все детали (Детали - как оно там и что внутри работает) - мало интересуют

Чем проще и дешевле - тем лучше