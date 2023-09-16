Разработка сайта по закупу/продаже и логистике товара

Створення сайту, або дорозробка до існуючого (ворд прес) Можливості самостійної освіти для клієнта школи. Коли людина оплачує курс - вона отримує доступ до частини матеріалів. Після закінчення курсу - сертифікат і можливість ...
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Мы занимаемся логистическим сопровождением сделок по продаже различных товаров.
Порою (изредка) выступаем как в роли представителя продавца, так и покупателя.
Нас интересует стоимость разработки сервиса, представляющего интересы:
1. Продавца
2. Покупателя
3. Трейдера (посредника между 1 и 2 пунктами)
4. Владельца автотранспорта
5. Водителя автотранспорта
6. Логиста (владельца собственного автопарка. либо посредника между пунктами 2,3 и 4,5)
Вполне возможны различные доработки, по ходу дела.
На первое время интересует ценник по разработке подобного сервиса (желательно исключить всевозможные готовые бесплатные сервисы, типа Тильды, Вордпресса, Джумлы и прочего) на максимально защищённых кроссплатформенных движках (возможно самописных).
Крайне интересует подключение к ним PWA и возможность интеграции с мобильными приложениями (Android, iOs, etc)
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