Разработка сайта по закупу/продаже и логистике товара

Мы занимаемся логистическим сопровождением сделок по продаже различных товаров.

Порою (изредка) выступаем как в роли представителя продавца, так и покупателя.

Нас интересует стоимость разработки сервиса, представляющего интересы:

1. Продавца

2. Покупателя

3. Трейдера (посредника между 1 и 2 пунктами)

4. Владельца автотранспорта

5. Водителя автотранспорта

6. Логиста (владельца собственного автопарка. либо посредника между пунктами 2,3 и 4,5)

Вполне возможны различные доработки, по ходу дела.

На первое время интересует ценник по разработке подобного сервиса (желательно исключить всевозможные готовые бесплатные сервисы, типа Тильды, Вордпресса, Джумлы и прочего) на максимально защищённых кроссплатформенных движках (возможно самописных).

Крайне интересует подключение к ним PWA и возможность интеграции с мобильными приложениями (Android, iOs, etc)