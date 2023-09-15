Нужен сайт(форум) для КРМП игры.Пример можно посмотреть,на сайте форума блек раше
Створення сайту для онлайн школи вивчення польської мови.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Створення сайту, або дорозробка до існуючого (ворд прес) Можливості самостійної освіти для клієнта школи.
Коли людина оплачує курс - вона отримує доступ до частини матеріалів.
Після закінчення курсу - сертифікат і можливість придбати доступ до наступних модулів.
Курс складається з модулів.
Модуль складається з
1 частина - відео і пояснення під ним
2 практичні завдання з виконаннями і автоматичною перевіркою.
практичні завдання - різного характеру (виберіть, вставте, впишіть і тп., запишіть відео і надішліть у спец віконці.)
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