Створення сайту для онлайн школи вивчення польської мови.

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок257 просмотров
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Створення сайту, або дорозробка до існуючого (ворд прес) Можливості самостійної освіти для клієнта школи.

Коли людина оплачує курс - вона отримує доступ до частини матеріалів.

Після закінчення курсу - сертифікат і можливість придбати доступ до наступних модулів.

Курс складається з модулів.

Модуль складається з

1 частина - відео і пояснення під ним

2 практичні завдання з виконаннями і автоматичною перевіркою.

практичні завдання - різного характеру (виберіть, вставте, впишіть і тп., запишіть відео і надішліть у спец віконці.)

3 месяца назад
guest_1694789592126
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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