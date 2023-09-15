Створення сайту для онлайн школи вивчення польської мови.

Здравствуйте! Мы ищем разработчика для создания сайта по обмену валют с интеграцией API, чтобы обеспечить возможность подключения к ботам и другим веб-сайтам. Мы также хотим, чтобы пользователи могли оплачивать средства на нашу платформу и ...