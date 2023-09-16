Сайт

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок227 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно зробити сайт відповідно до дизайну/макету. Потрібно зробити ДОБРЕ. Робота не складна

3 месяца назад
guest_1695042712335
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
  • Похожие заказы

  • Локальная копия сайта

    Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом. Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста. Функционал сайта: Синхронизация (парсинг, админки сайта ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Разработка сайта по закупу/продаже и логистике товара

    Мы занимаемся логистическим сопровождением сделок по продаже различных товаров. Порою (изредка) выступаем как в роли представителя продавца, так и покупателя. Нас интересует стоимость разработки сервиса, представляющего интересы: 1. Продавца 2. Покупателя ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Створення сайту для онлайн школи вивчення польської мови.

    Створення сайту, або дорозробка до існуючого (ворд прес) Можливості самостійної освіти для клієнта школи. Коли людина оплачує курс - вона отримує доступ до частини матеріалів. Після закінчення курсу - сертифікат і можливість ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Форум

    Нужен сайт(форум) для КРМП игры.Пример можно посмотреть,на сайте форума блек раше

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сайт под ключ

    здравствуйте! нужен сайт под ключ [list][*]О компании,[*]Услуги или продукция,[*]Контакты. [/list] с большим ассортиментом солнцезащитных систем для всего рынка Казахстана : Пергола, Биоклиматика. Маркизы. Зонт для кафе и ресторанов наш сайт kazmarkiz. продублировать с добавлением доп позиции для рынка Алматы экраны ZIP ...

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать сайты на Shopify

    $1000

    Необходимо сделать 50 базовых разных сайтов за 2 месяца(сроки важны!) на платформе shopify. Товар на ваш вкус. ТЗ: отличаются друг от друга контентом и структурой выглядят как рабочие магазины привязка домена ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать сайт по печати фото + редактор

    $1500

    МАКСИМАЛЬНЫЙ бюджет до 1500$ БЕЗ ПРЕДОПЛАТ, если вы напишите слово "предоплата" сразу в ЧС! БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА либо через этот сайт, либо поэтапная оплата. Теперь по поводу проекта: На облаке ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лендинг

    Добрый вечер. Нужен лендинг. На ВордПресс.Домен есть. Хостинг на рег.ру

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад