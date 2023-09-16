Сайт с amp страницами

Есть сайт с рассказами. Нужна его локальная копия сайта. Дизайн и оформление как на сайте с функционалом. Платформа: локально на windows, по рекомендации специалиста. Функционал сайта: Синхронизация (парсинг, админки сайта ...
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1. Общие Положения
1.1 Цель Проекта
Целью проекта является создание современного, быстро загружающегося и оптимизированного под мобильные устройства веб-сайта с использованием технологии AMP (Accelerated Mobile Pages). На сайте 11 страниц. Которые нужно сверстать и наполнить контентом. Сделать переключатель языков на вторую версию сайта ( сами текста переводить не нужно) просто коректо их настроить. Сделать чтобы компьютерная версия понимала что есть амп версия сайта и корректно происходило перенаправления. Юрл в комп версии нужно сохранить старые, в амп версии юрл будут новые.
Правильно прописать канонические страницы как для амп так и для ПК - canonical, alternate, amphtml, hreflang
1.2 Сроки Реализации
Сроки выполнения проекта: указывайте в отклике время выполнения задания
2. Требования к Проекту
2.1 Общие Требования
Сайт должен быть разработан на чистом HTML
Все страницы сайта должны быть адаптированы под мобильные устройства с использованием AMP.
Сайт должен соответствовать стандартам W3C и иметь кроссбраузерную совместимость.
2. 2Требования к Функционалу
Навигационное меню с возможностью быстрого перехода по разделам сайта.
Форма обратной связи с валидацией введенных данных, и прикреплением файлов. Наличие в формах чекбоксов.
2.3 SEO Требования
Оптимизация заголовков, мета-тегов и изображений.
Наличие файла sitemap.xml и robots.txt.
Оптимизация скорости загрузки страниц по pagespeed в зеленой зоне.
3. Этапы Работы и Принятие Работы
Этап 1: Примерный дизайн предоставим. Обсуждение всех деталей и общего ТЗ. Чтобы не возникло недопониманий
Этап 2: Верстка и программирование сайта.
Этап 3: Тестирование и устранение ошибок.
Этап 4: Запуск сайта и передача всех материалов заказчику.
4. Бюджет и Оплата
Общий бюджет проекта: указывайте в отклике
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