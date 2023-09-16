Сайт с amp страницами

$120
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки26 просмотров
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1. Общие Положения

1.1 Цель Проекта

Целью проекта является создание современного, быстро загружающегося и оптимизированного под мобильные устройства веб-сайта с использованием технологии AMP (Accelerated Mobile Pages). На сайте 11 страниц. Которые нужно сверстать и наполнить контентом. Сделать переключатель языков на вторую версию сайта ( сами текста переводить не нужно) просто коректо их настроить. Сделать чтобы компьютерная версия понимала что есть амп версия сайта и корректно происходило перенаправления. Юрл в комп версии нужно сохранить старые, в амп версии юрл будут новые.
Правильно прописать канонические страницы как для амп так и для ПК - canonical, alternate, amphtml, hreflang

1.2 Сроки Реализации

Сроки выполнения проекта: указывайте в отклике время выполнения задания

2. Требования к Проекту

2.1 Общие Требования

  • Сайт должен быть разработан на чистом HTML

  • Все страницы сайта должны быть адаптированы под мобильные устройства с использованием AMP.

  • Сайт должен соответствовать стандартам W3C и иметь кроссбраузерную совместимость.

2. 2Требования к Функционалу

  • Навигационное меню с возможностью быстрого перехода по разделам сайта.

  • Форма обратной связи с валидацией введенных данных, и прикреплением файлов. Наличие в формах чекбоксов.

2.3 SEO Требования

  • Оптимизация заголовков, мета-тегов и изображений.

  • Наличие файла sitemap.xml и robots.txt.

  • Оптимизация скорости загрузки страниц по pagespeed в зеленой зоне.

3. Этапы Работы и Принятие Работы

  • Этап 1:  Примерный дизайн предоставим. Обсуждение всех деталей и общего ТЗ. Чтобы не возникло недопониманий

  • Этап 2: Верстка и программирование сайта.

  • Этап 3: Тестирование и устранение ошибок.

  • Этап 4: Запуск сайта и передача всех материалов заказчику.

4. Бюджет и Оплата

  • Общий бюджет проекта: указывайте в отклике 

3 месяца назад
medprofik
40 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Natalia17011997
26 летУкраина
год в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$120
12 дней
UAHUSDT
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