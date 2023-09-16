Сайт с amp страницами

1. Общие Положения

1.1 Цель Проекта

Целью проекта является создание современного, быстро загружающегося и оптимизированного под мобильные устройства веб-сайта с использованием технологии AMP (Accelerated Mobile Pages). На сайте 11 страниц. Которые нужно сверстать и наполнить контентом. Сделать переключатель языков на вторую версию сайта ( сами текста переводить не нужно) просто коректо их настроить. Сделать чтобы компьютерная версия понимала что есть амп версия сайта и корректно происходило перенаправления. Юрл в комп версии нужно сохранить старые, в амп версии юрл будут новые.

Правильно прописать канонические страницы как для амп так и для ПК - canonical, alternate, amphtml, hreflang



1.2 Сроки Реализации

Сроки выполнения проекта: указывайте в отклике время выполнения задания

2. Требования к Проекту

2.1 Общие Требования

Сайт должен быть разработан на чистом HTML

Все страницы сайта должны быть адаптированы под мобильные устройства с использованием AMP.

Сайт должен соответствовать стандартам W3C и иметь кроссбраузерную совместимость.

2. 2Требования к Функционалу

Навигационное меню с возможностью быстрого перехода по разделам сайта.

Форма обратной связи с валидацией введенных данных, и прикреплением файлов. Наличие в формах чекбоксов.

2.3 SEO Требования

Оптимизация заголовков, мета-тегов и изображений.

Наличие файла sitemap.xml и robots.txt.

Оптимизация скорости загрузки страниц по pagespeed в зеленой зоне.

3. Этапы Работы и Принятие Работы

Этап 1: Примерный дизайн предоставим. Обсуждение всех деталей и общего ТЗ. Чтобы не возникло недопониманий

Этап 2: Верстка и программирование сайта.

Этап 3: Тестирование и устранение ошибок.

Этап 4: Запуск сайта и передача всех материалов заказчику.

4. Бюджет и Оплата