Необходима копия страницы вебсайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переверстать шаблон имеющейся страницы: https://exchangesumo.com/exchanger/1068/Cerber/
с помощью scss/js (вспомогательно Bootstrap/jQuery):
- адаптивная вёрстка ,
- набор стилей для каждого блока отдельно;
- наборы стилей для моб/декстоп отдельно.
- нет сторонних плагинов кроме указанных.
- нужен только блок #content
- желательны навыки php/yii2 потом все это вставить в шаблоны ( оплата отдельно )
Подробности в тз: https://docs.google.com/document/d/1_NkTPQpwH7BVWb64_jS7llINaUvurV8K1NCo_QNZPSY/edit
Указывайте, пожалуйста, оценку выполнения задачи по времени и ожидаемую оплату.
По результатам выполнения задачи и код-ревью возможно долгосрочное сотрудничество.
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