Доработки и исправления ошибок на сайте (движок WP)

Сайт был отрисован с нуля, сделана верстка и натяжка. Также, был добавлен уникальный функционал (по типу сторис, различных фильтраторов и так далее). Но все это было сделано плохо и с большим количеством ошибок. Нужно будет сделать все исправления в коде, все правильно настроить (чтобы все формы отображались правильно, ссылки при нажатии вели на правильную страницу или при выборе параметров в фильтраторе, все не слетало).

Более подробная информация находится в файле проекта: https://docs.google.com/document/d/1ejB6Yanv6B63FU49SmcHeWHD743GgT8gmnPochIUke8/edit#heading=h.iwy2qllisbhh

Макс. бюджет до 40к, но поскольку масштаб работы очень большой, готовы рассмотреть предложения кандидатов с отзывами.