Доработки и исправления ошибок на сайте (движок WP)

Нужно сделать верстку сайта лендинга на 5-6 экранов примерно. Дизайн сделан по регламенту, тексты есть. Нужно за сутки сделать верстку, готов оплатить 4 тыс рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт был отрисован с нуля, сделана верстка и натяжка. Также, был добавлен уникальный функционал (по типу сторис, различных фильтраторов и так далее). Но все это было сделано плохо и с большим количеством ошибок. Нужно будет сделать все исправления в коде, все правильно настроить (чтобы все формы отображались правильно, ссылки при нажатии вели на правильную страницу или при выборе параметров в фильтраторе, все не слетало).
Более подробная информация находится в файле проекта: https://docs.google.com/document/d/1ejB6Yanv6B63FU49SmcHeWHD743GgT8gmnPochIUke8/edit#heading=h.iwy2qllisbhh
Макс. бюджет до 40к, но поскольку масштаб работы очень большой, готовы рассмотреть предложения кандидатов с отзывами.
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