Переделать и улучшить мобильный HTML лендинг, повысить конверсию

$700
HTML-версткаЗакрыт17 заявок163 просмотра
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- подобрать более удачный шаблон, утвердить

- добавить еще 1-2 блока, продумать какие, подобрать контент

- Изменить картинки и тексты на более удачные (все, кроме тех, которые в карусели, эти ок)

- Улучшить блок "Характеристики", чтобы выглядел более профессионально. Добавить еще пару шт, возможно изменить те что есть сейчас.

- Убрать строки "Осталось товара по акции 12 шт"

Название товара, подзаголовки не менять, только шрифты, размер, если нужно. Текст можно менять на более удачный, более продающий, профессиональный и т п.

Допустимы любые изменения лендинга, направленные на улучшение конверсии, кроме счётчиков и т п..

HTML
3 месяца назад
guest_1695140504450
Украина
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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