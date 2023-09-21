Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта

Спасибо ОГРОМНОЕ Дмитрию за работу!!! Всё сделал качественно, быстро и в срок. Предлагал свои варианты по ходу работы, внимательный, отзывчивый молодой человек. Я очень доволен его работой, рекомендую его к сотрудничеству, не пожалеете ! Буду и дальше с ним работать :)