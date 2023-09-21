Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта

HTML-версткаЗавершен15 заявок97 просмотров
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Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта (интернет-магазин), чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. На сайте минимум графики, отсутствуют "бесконечные" страницы. Снаружи около 8 страниц, и внутри примерно столько же, без админки. Напишите по цене и срокам. Жду Ваших предложений. Спасибо.

3 месяца назад
Dan2k
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 месяца назад
$40
2 дня
UAH
Спасибо ОГРОМНОЕ Дмитрию за работу!!! Всё сделал качественно, быстро и в срок. Предлагал свои варианты по ходу работы, внимательный, отзывчивый молодой человек. Я очень доволен его работой, рекомендую его к сотрудничеству, не пожалеете ! Буду и дальше с ним работать :)
Хороший заказчик, хорошо формулирует свои желания, оплата своевременная, коммуникация постоянная. Рекомендую
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