Доброго времени суток. Необходимо доработать готовый дизайн сайта, а именно: видоизменить таблицы на внутренних (в личном кабинете) страницах сайта, также сделать их адаптивный дизайн для мобильных устройств. Количество страниц 5- 6 штук. Кое-где внести ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта (интернет-магазин), чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах. На сайте минимум графики, отсутствуют "бесконечные" страницы. Снаружи около 8 страниц, и внутри примерно столько же, без админки. Напишите по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $100
php+MySQL Необходимо написать быстрый движок для сайта + регистрация пользователей. Движок должен быть небольшим, быстрым, написанным с нуля с высокой степенью защиты. Готовые и доработанные общедоступные движки к рассмотрению не принимаются! При его работе, по возможности, создавались ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт18 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
2 месяца назад
Не первый раз работаем, как всегда все отлично, оплата вовремя, все на высоте Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо, Дмитрий. Как всегда всё в лучшем виде. Всё выполнено качественно и в срок. Учтены все мои пожелания. Будем сотрудничать и дальше.
$40
10 баллов
3 месяца назад
Хороший заказчик, хорошо формулирует свои желания, оплата своевременная, коммуникация постоянная. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо ОГРОМНОЕ Дмитрию за работу!!! Всё сделал качественно, быстро и в срок. Предлагал свои варианты по ходу работы, внимательный, отзывчивый молодой человек. Я очень доволен его работой, рекомендую его к сотрудничеству, не пожалеете ! Буду и дальше с ним работать :)