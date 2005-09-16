Dan2k

Данила Dan2k

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Доработка дизайна сайта, адаптивная вёрстка этих страниц.
Не первый раз работаем, как всегда все отлично, оплата вовремя, все на высоте Рекомендую
Спасибо, Дмитрий. Как всегда всё в лучшем виде. Всё выполнено качественно и в срок. Учтены все мои пожелания. Будем сотрудничать и дальше.
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dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
3 месяца назад
Необходимо сделать адаптивный дизайн у готового сайта
Хороший заказчик, хорошо формулирует свои желания, оплата своевременная, коммуникация постоянная. Рекомендую
Спасибо ОГРОМНОЕ Дмитрию за работу!!! Всё сделал качественно, быстро и в срок. Предлагал свои варианты по ходу работы, внимательный, отзывчивый молодой человек. Я очень доволен его работой, рекомендую его к сотрудничеству, не пожалеете ! Буду и дальше с ним работать :)
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