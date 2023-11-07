1. первую страницу: www.maktorg.kz 2. страницу результатов поиска : https://www.maktorg.kz/collection/all?q=2612&order=descending_sort_weight 3. карточку товара: https://www.maktorg.kz/collection/vse/product/2320220-%D0%92%D0%B0%D0%BB-OPC-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-CE285ACF283ACE278ACB435ACB436ACC388ACF279A
Доработка дизайна сайта, адаптивная вёрстка этих страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Необходимо доработать готовый дизайн сайта, а именно: видоизменить таблицы на внутренних (в личном кабинете) страницах сайта, также сделать их адаптивный дизайн для мобильных устройств. Количество страниц 5- 6 штук. Кое-где внести небольшие изменения, предложить свои варианты дизайна (приветствуется).
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