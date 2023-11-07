Доработка дизайна сайта, адаптивная вёрстка этих страниц.

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки23 просмотра
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Доброго времени суток.

Необходимо доработать готовый дизайн сайта, а именно: видоизменить таблицы на внутренних (в личном кабинете) страницах сайта, также сделать их адаптивный дизайн для мобильных устройств. Количество страниц 5- 6 штук. Кое-где внести небольшие изменения, предложить свои варианты дизайна (приветствуется).

2 месяца назад
Dan2k
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dzubenko_d
Дмитро 
18 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$50
1 день
UAHUSDT
Спасибо, Дмитрий. Как всегда всё в лучшем виде. Всё выполнено качественно и в срок. Учтены все мои пожелания. Будем сотрудничать и дальше.
Не первый раз работаем, как всегда все отлично, оплата вовремя, все на высоте Рекомендую
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