Дизайн лендінг сторінки по вайрфрейму

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок23 просмотра
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Необхідно зробити дизайн невеличкої лендінг сторінки за моїм вайрфреймом.

Дуже проста і швидка робота.

Дивись вайрфрейм у вкладенні. Розраховую на те, що ви впораєтесь із цим максимум за 1 годину. Розраховую на відповідну ціну. Правок особоливо не буде, бо там нема шо робити.

Новачки на сервісі вітаються. Залишу гарний відгук.

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2 месяца назад
MEHAS
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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