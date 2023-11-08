Дизайн сайта для компании по разработке программмного обеспечения

Описание:

Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на создании уникальных и современных дизайнов для сайтов. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, и нам требуется профессиональный дизайн сайта, который поможет нам выделиться среди конкурентов и привлечь наших клиентов.

Задачи:

Разработка уникального дизайна сайта с учетом нашей деятельности и целевой аудитории.

Создание дизайна главной страницы, страницы услуг, портфолио, контактов и блога.

Интеграция логотипа и брендинга компании.

Обеспечение адаптивности дизайна для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

Предоставление дизайн-макетов в формате Figma.

Требования:

Опыт в разработке дизайна сайтов для технологических компаний или ИТ-сферы.

Портфолио, демонстрирующее ваш опыт и профессионализм.

Способность работать в тесном взаимодействии с командой разработчиков и менеджерами проекта.

Понимание современных трендов в веб-дизайне.