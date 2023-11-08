Дизайн сайта для компании по разработке программмного обеспечения

$300
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки20 просмотров
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Описание:

Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на создании уникальных и современных дизайнов для сайтов. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, и нам требуется профессиональный дизайн сайта, который поможет нам выделиться среди конкурентов и привлечь наших клиентов.

Задачи:

Разработка уникального дизайна сайта с учетом нашей деятельности и целевой аудитории.

Создание дизайна главной страницы, страницы услуг, портфолио, контактов и блога.

Интеграция логотипа и брендинга компании.

Обеспечение адаптивности дизайна для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

Предоставление дизайн-макетов в формате Figma.

Требования:

Опыт в разработке дизайна сайтов для технологических компаний или ИТ-сферы.

Портфолио, демонстрирующее ваш опыт и профессионализм.

Способность работать в тесном взаимодействии с командой разработчиков и менеджерами проекта.

Понимание современных трендов в веб-дизайне.

Дизайн сайта
2 месяца назад
SolverMan
Филатов 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$300
3 дня
Андрей сделал отличную работу! Дизайн для сайта с программным обеспечением выглядит круто и современно. Очень доволен результатом! Спасибо! ??
Сотрудничаем не первый раз. ВСе прошло великолепно. Четкое понимание того, что надо сделать, своевременная оплата, продолжаем работать и дальше. Рекомендую!