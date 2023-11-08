Есть следующие сайты: http://rblud.site/ https://psouzapgroyal.com/ https://casino-win.pro/ https://777rbl.com/ Необходимо перерисовать дизайн сайта http://rblud.site/ ТЗ для первого дизайна: 1.Берем как за основу дизайна сайты предоставленные выше 2.Перерисовываем дизайн, оставляя кнопки "Получить бонус", "Скопировать промокод" 3.Оставляем ...
Дизайн сайта для компании по разработке программмного обеспечения
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Описание:
Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на создании уникальных и современных дизайнов для сайтов. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, и нам требуется профессиональный дизайн сайта, который поможет нам выделиться среди конкурентов и привлечь наших клиентов.
Задачи:
Разработка уникального дизайна сайта с учетом нашей деятельности и целевой аудитории.
Создание дизайна главной страницы, страницы услуг, портфолио, контактов и блога.
Интеграция логотипа и брендинга компании.
Обеспечение адаптивности дизайна для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).
Предоставление дизайн-макетов в формате Figma.
Требования:
Опыт в разработке дизайна сайтов для технологических компаний или ИТ-сферы.
Портфолио, демонстрирующее ваш опыт и профессионализм.
Способность работать в тесном взаимодействии с командой разработчиков и менеджерами проекта.
Понимание современных трендов в веб-дизайне.
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