Необходимо сделать дизайн сайдбара

Требуется разработка дизайна интерфейса площадки электронных торгов, разделы сайта: - Пользовательская часть (Торги, Категории, Информационные страницы) - Личный кабинет Обязательно портфолио с дизайном интерфейсов Подробное ТЗ в ...
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Задизайнить сайдбар для сайта на lordfilm:
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1h9kYrMu4me_ZlWk38kBZg8QmqpQObHOgttXESTUP_EE/edit?usp=sharing
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