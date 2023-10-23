UI UX Дизайн

Необходимо навести красоту в интернет магазине. Нужен человек, который сможет сам не меняя кардинально стиль шаблона улучшить его дизайн и навести порядок в css коде.
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Мы ищем талантливого и опытного веб-дизайнера, способного создать современный и привлекательный сайт для продаж. Вашей основной задачей будет разработка уникального дизайна, который подчеркнет индивидуальность нашей компании и поможет привлечь больше клиентов. Пожалуйста, пришлите свое портфолио, чтобы я смог выбрать лучшего кандидата.
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