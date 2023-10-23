UI UX Дизайн

$1300
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок52 просмотра
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Мы ищем талантливого и опытного веб-дизайнера, способного создать современный и привлекательный сайт для продаж. Вашей основной задачей будет разработка уникального дизайна, который подчеркнет индивидуальность нашей компании и поможет привлечь больше клиентов. Пожалуйста, пришлите свое портфолио, чтобы я смог выбрать лучшего кандидата.

2 месяца назад
guest_1698415783616
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад