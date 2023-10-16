Нужно доработать дизайн сайта

Необходимо навести красоту в интернет магазине. Нужен человек, который сможет сам не меняя кардинально стиль шаблона улучшить его дизайн и навести порядок в css коде.
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Тематика агентство недвижимости
Материалы готовы
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