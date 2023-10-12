Нужна консультация: создание сайта в конструкторе

Сайт частной общеобразовательной школы. Необходимо согласно ТЗ: Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки) Разработать дизайн внутренней страницы сайта ТЗ на проект и готовый дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
Нужна консультация специалиста, имеющего опыт создания сайтов и использования конструкторов, таких как Тильда, Wix, Elementor и т.д.
Нужно будет создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс
60-минутная конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне в Skype, Zoom, Telegram на выбор. Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или имейл, если требуется.
Также возможно провести консультацию без установки приложения через Онлайн Версию или версию в WordPress или Joomla на нашей стороне.
От вас
Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.
ВНИМАНИЕ! Обязательные требования - необходимо иметь
1. Производительный компьютер,
2. Не менее 500мб свободного места на диске.
3. Стабильно быстрое интернет соединение и
4. Работающий микрофон для общения,
5. Установленные Skype и браузер,
Также за день до консультации нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и демонстрации экрана.
Цена за час.
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