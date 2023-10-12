Редизайн сайта по скупке техники

Спасибо большое Алексею за качественную работу и нестандартный подход к задаче! Выполнено на 110%, так как тут не просто реализация на высочайшем уровне и качественная подача на 100%, но ещё и + идея, которая не как у всех, а удобнее всем! Все мои желания и прихоти, как заказчика, были выполнены, пусть и местами они выбивались из дизайна. Алексей - это человек-креатив с мега опытом и он действительно знает как лучше на несколько лет вперёд! Всем рекомендую, не пожалеете!