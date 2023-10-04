Требуется привести в порядок сайт визитку на Тильде.

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, всем специалистам)

Составили сайт для инмортно/экспортной компании на Тильде-прописали контент/расположение блоков.

Оплатили Домен

Требуется :

  1. «Причесать» его-чтобы все смотрелось аккуратно и эстетично

  2. Сделать перевод на Английский язык

  3. Привязать сайт к домену и все страницы

Прошу прощения, если что то описал некорректно.

2 месяца назад
guest_15961639979009
Индонезия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн Figma

    Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены. Тема: Сайт для просмотра южного парка.

    Figma
    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Необходимо сделать дизайн шапки сайта (блока) и дизайн для рекламной с

    $100

    Для студии загара и крио омоложения (название студии «Лёд и пламень») нужно сделать дизайн к шапке сайта и дизайн к Ролл Ап (рекламная стойка размер 100х200 см.). Сам дизайн можно (исходя из названия студии – ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Менторство в дизайне сайта

    $50

    Здравствуйте Кого я ищу: Ментора для завершения проекта, профессионала в веб-дизайне с подтвержденным образованием в сфере дизйна. Что есть сейчас: Дизайн проекта в figma. Он ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн Betting сайта

    $500

    Добрый день. Запустил свой беттинг сайт, и мне бы хотелось изменить/освежить, дизайн сайта, сохраняя цвет лого. Может сможете взглянуть своим профессиональным взглядом betmuze.com - адрес сайта. Ориентирован на Турецкий рынок. Основной поток ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Редизайн главной страницы сайта

    Нужен редизайн главной страницы сайта в соответствии с цветами логотипа компании. Десктоп, адаптивная – мобильный телефон и планшет Компания занимается поставкой баллонного газа и газоснабжением жилых и промышленных объектов На главной странице блоки: ...

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка дизайна для review сайта

    $250

    Требуется разработка дизайна для сайта рецензий брендов casino. Дизайн должен быть информативным, содержать все необходимые элементы, но при этом не быть перегруженным. Основная цветовая палитра должна сочетаться с цветами флага Канады.. примечание: Приоритет на мобильные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Дизайн сайт-лендинг

    ТЗ на создание сайта в архиве. В предложении указать две цены: Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку) Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад