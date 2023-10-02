Необходимо сделать дизайн шапки сайта (блока) и дизайн для рекламной с

Для студии загара и крио омоложения (название студии «Лёд и пламень») нужно сделать дизайн к шапке сайта и дизайн к Ролл Ап (рекламная стойка размер 100х200 см.). Сам дизайн можно (исходя из названия студии – «Лёд и пламень») обыграть в стиле «Игра престолов». Но это не обязательно! На ваше усмотрение…

Весь материал к выдаче нужен будет в формате PSD.

Присылайте, пожалуйста свои предложения.

Из-за недостатка свободного времени рассматриваю не сразу, но увижу и прочитаю абсолютно все сообщения!

От вас жду:

1) Примеры ваших работ в сфере дизайна (возможно сайтов);

2) Стоимость работ по данному заданию, сроки;

3) Как с вами связаться;