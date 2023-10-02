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Необходимо сделать дизайн шапки сайта (блока) и дизайн для рекламной с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для студии загара и крио омоложения (название студии «Лёд и пламень») нужно сделать дизайн к шапке сайта и дизайн к Ролл Ап (рекламная стойка размер 100х200 см.). Сам дизайн можно (исходя из названия студии – «Лёд и пламень») обыграть в стиле «Игра престолов». Но это не обязательно! На ваше усмотрение…
Весь материал к выдаче нужен будет в формате PSD.
Присылайте, пожалуйста свои предложения.
Из-за недостатка свободного времени рассматриваю не сразу, но увижу и прочитаю абсолютно все сообщения!
От вас жду:
1) Примеры ваших работ в сфере дизайна (возможно сайтов);
2) Стоимость работ по данному заданию, сроки;
3) Как с вами связаться;
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