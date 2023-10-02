Необходимо сделать дизайн шапки сайта (блока) и дизайн для рекламной с

$100
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок125 просмотров
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Для студии загара и крио омоложения (название студии «Лёд и пламень») нужно сделать дизайн к шапке сайта и дизайн к Ролл Ап (рекламная стойка размер 100х200 см.). Сам дизайн можно (исходя из названия студии – «Лёд и пламень») обыграть в стиле «Игра престолов». Но это не обязательно! На ваше усмотрение…

Весь материал к выдаче нужен будет в формате PSD.

 

Присылайте, пожалуйста свои предложения.

Из-за недостатка свободного времени рассматриваю не сразу, но увижу и прочитаю абсолютно все сообщения!

 

От вас жду:

1)    Примеры ваших работ в сфере дизайна (возможно сайтов);

2)    Стоимость работ по данному заданию, сроки;

3)    Как с вами связаться;

2 месяца назад
v9999v9
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад