Интерактивный прототип медицинского сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок90 просмотров
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Нужен интерактивный прототип медицинского сайта в программе Axure. Примерное количество страниц для прототипирования - 28, из них есть некоторое кол-во похожих.
Интересует сколько будет стоить 1 страничка в каком-то одном формате (десктоп, планшет, смартфон).
Также хотелось бы видеть ваши работы в Axure.

2 месяца назад
Kirill1984
Кирилл 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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