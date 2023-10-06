Нужен интерактивный прототип медицинского сайта в программе Axure. Примерное количество страниц для прототипирования - 28, из них есть некоторое кол-во похожих.

Интересует сколько будет стоить 1 страничка в каком-то одном формате (десктоп, планшет, смартфон).

Также хотелось бы видеть ваши работы в Axure.