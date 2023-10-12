Сайт пример: https://formag.com/ru Нужно сделать похожий дизайн и структуру, но не всех страниц. Нужны только эти страницы: - Главная - О компании - Услуги (1 страница) - Контакты - Галерея (просто слайдер с фотками) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Потрібно дизайн сайту.
Тематика - страхування!
Більш детально кандидатам.
Дякую!
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