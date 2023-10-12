Нарисовать несколько страниц для информационного сайта

Сайт пример: https://formag.com/ru

Нужно сделать похожий дизайн и структуру, но не всех страниц. Нужны только эти страницы:

- Главная

- О компании

- Услуги (1 страница)

- Контакты

- Галерея (просто слайдер с фотками)



Учитывайте что многие блоки на страницах будут повторяться. От вас сроки и стоимость. Приступить нужно сегодня - завтра