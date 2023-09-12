Вёрстка

HTML-версткаЗакрыт73 заявки281 просмотр
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Нужно сделать вёрстку небольшого и простого одностраничного лендинга. Десктоп и мобилка. 

В отклике укажите цену и сроки пожалуйста. Дизайн вышлю в лс

3 месяца назад
bbuik1278
Кирилл 
16 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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