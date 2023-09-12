Вёрстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт45 заявок202 просмотра
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Нужно сделать вёрстку простенького и маленького (1-2 экрана) одностраничного лендинга. Мобилка + десктоп. 

Просьба в отклике указать цену и срок. Дизайн вышлю в лс

3 месяца назад
vlbert
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
I_Sm
Иван 
20 летРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
$15
2 дня
RUB
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
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