Помощь в проекте

Здравствуйте, интересует помощь в верске, правильной и семантической с использование CSS по заданию в фигме. Необходимо помочь (лучше всего совместо - онлайн, в формате обучения) с верской простого Реакт приложения (менеджер событий). Функционал почти готов, верска в какой-то степени тоже. Но хотел бы совместно пройти вместе по проекту и получить ревью. Идеально бы на часа 2-2.5 часа. Прошу откликнуться, если правда опытный.

Заранее спасибо!