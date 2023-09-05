Помощь в проекте

$80
HTML-версткаЗакрыт10 заявок117 просмотров
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Здравствуйте, интересует помощь в верске, правильной и семантической с использование CSS по заданию в фигме. Необходимо помочь (лучше всего совместо - онлайн, в формате обучения) с верской простого Реакт приложения (менеджер событий). Функционал почти готов, верска в какой-то степени тоже. Но хотел бы совместно пройти вместе по проекту и получить ревью. Идеально бы на часа 2-2.5 часа. Прошу откликнуться, если правда опытный. 

Заранее спасибо!

4 месяца назад
guest_15467862974627
Австрия
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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