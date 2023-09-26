Михаил, вновь обращаемся к вам, по средством хороших впечатлений от предыдущего заказа.



Необходима верстка корпоративного сайта.



Стек: html/css/js



Верстка нужна адаптивная и кроссбраузерная.

Хотелось бы максимально приблизиться к Pixel Rerfect (как пожелание).



Код чистый, понятный, аккуратный.



Макеты отправили вам в телеграм.



Если готовы начать - подтвердите, пожалуйста.



Срок на выполнение - 14 дней.