Верстка корпоративного сайта

$400
HTML-версткаЗавершен10 заявок338 просмотров
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Михаил, вновь обращаемся к вам, по средством хороших впечатлений от предыдущего заказа.

Необходима верстка корпоративного сайта.

Стек: html/css/js

Верстка нужна адаптивная и кроссбраузерная.
Хотелось бы максимально приблизиться к Pixel Rerfect (как пожелание).

Код чистый, понятный, аккуратный.

Макеты отправили вам в телеграм.

Если готовы начать - подтвердите, пожалуйста.

Срок на выполнение - 14 дней.

4 месяца назад
Pro-spekt
Михаил 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$400
17 дней
UAH
Михаил прекрасно справился с задачей! Четко в срок, практически без правок. Импонирует порядочность, внимание к деталям, ответственность и соблюдение всех договоренностей. Будем продолжать нашу работу.
Работаем не в первый раз, четко поставленная задача и отличная коммуникация позволили реализовать проект быстро и качественно. Отдельно хочется отметить вежливость Михаила и комфорт в плане общения, рекомендую!
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