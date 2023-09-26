Мы ищем опытного фрилансера для сотрудничества над захватывающим проектом - сверстать веб-сайт на основе макета в Figma с использованием платформы WordPress. Проект представляет собой перенос дизайн-концепции в функциональный и привлекательный онлайн-ресурс. Задачи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Михаил, вновь обращаемся к вам, по средством хороших впечатлений от предыдущего заказа.
Необходима верстка корпоративного сайта.
Стек: html/css/js
Верстка нужна адаптивная и кроссбраузерная.
Хотелось бы максимально приблизиться к Pixel Rerfect (как пожелание).
Код чистый, понятный, аккуратный.
Макеты отправили вам в телеграм.
Если готовы начать - подтвердите, пожалуйста.
Срок на выполнение - 14 дней.
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