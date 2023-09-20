Верстка

HTML-версткаЗавершен40 заявок126 просмотров
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Верстка собой представляет 11 страниц, с большим количеством повторяющихся блоков ( реальной верстки вдвое меньше соответственно, просто надо будет собрать страницу из готового ). Фигму скину кандидатам. В заявке пишите свой телеграмм, приблизительные сроки и приблизительную стоимость ( точная оценка будет после фигмы ).

4 месяца назад
DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
deorfeal
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$150
7 дней
UAH
Очень пунктуальный исполнитель, все выполнено точно в сроки, никаких задержек, быстро начали, быстро закончили. Рекомендую к сотрудничеству.
Отлично поставленная задача и коммуникация во время работы, рекомендую!