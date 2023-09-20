Верстка собой представляет 11 страниц, с большим количеством повторяющихся блоков ( реальной верстки вдвое меньше соответственно, просто надо будет собрать страницу из готового ). Фигму скину кандидатам. В заявке пишите свой телеграмм, приблизительные сроки и приблизительную стоимость ( точная оценка будет после фигмы ).