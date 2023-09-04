Верстка сайта на WordPress

$100
HTML-версткаЗакрыт11 заявок81 просмотр
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Сверстать сайт по дизайну на WordPress
Десктоп + мобайл.
13 экранов по дизайну + внутренний квиз
Должна быть хорошая скорость загрузки + грамотно сделанная админка.
Примеры реализации эталонных сайтов приложены в PDF.
Ссылка на дизайн

https://www.figma.com/file/WRGWrbxf2OA7Y1paoiuJLb/Hydroponic-(Copy)?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=YyYaBWliW3GtEJ6Q-0

WordPressВерстка сайта
4 месяца назад
vyacheslavnn
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
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