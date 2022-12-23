Anywhere0

Илья Anywhere0

 
22 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Верстка и front-end разработка

Мой стек:

  • GIT

  • html5

  • css3

  • JavaScript

  • jQuery

  • Sass/Scss

JavascriptjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
6%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
roddyb
Родион 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Оценка верстки на базе дизайна существующего заказа (ПОВТОР)
Все зробив правильно і швидко
Все отлично, задача понятная, быстро завершили. Рекомендую Родиона, и ещё надеюсь посотрудничаем)
Ответный отзыв
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Нужен грамотный верстальщик
Задача выполнена, код чистый, адаптив грамотный, работой доволен. Будем сотрудничать дальше
Отличный заказчик, подробное тз, отвечает на все вопросы. Будем продолжать работать дальше!
Ответный отзыв
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка главной страницы (figma)
Сотрудничеством доволен.
Приятный заказчик, сотрудничеством доволен. Рекомендую
Ответный отзыв
scalex
Антон 
36 летСША
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
год назад
Сверстать страницу из Фигмы
Супер
Все четко. Оплата вовремя. Тз ясное
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#76