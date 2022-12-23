Верстка и front-end разработка
Мой стек:
GIT
html5
css3
JavaScript
jQuery
Sass/Scss
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
6%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Eclipse (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)25 просмотров
- Aperture (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)24 просмотра
- Noiceland (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)21 просмотр
- Верстка с использованием технологии mobile-first30 просмотров
- Construct (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)12 просмотров
- Delote (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)21 просмотр
- Crappo (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)16 просмотров
- BuhOne (Верстка + Адаптив)18 просмотров
- FairyForest (Верстка + параллакс)20 просмотров
- Porten (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)16 просмотров
- Киномонстр (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)14 просмотров
- Cuda (ВЕРСТКА + АДАПТИВ)8 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Все зробив правильно і швидко
Ответный отзыв
Все отлично, задача понятная, быстро завершили. Рекомендую Родиона, и ещё надеюсь посотрудничаем)
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Задача выполнена, код чистый, адаптив грамотный, работой доволен. Будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Отличный заказчик, подробное тз, отвечает на все вопросы. Будем продолжать работать дальше!
$25
10 баллов
10 месяцев назад
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, сотрудничеством доволен. Рекомендую
$10
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Все четко. Оплата вовремя. Тз ясное
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#76