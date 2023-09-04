Верстка макетов из Figma

HTML-версткаЗакрыт3 заявки46 просмотров
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Задача

Антиспам: 1+1=?

Нужна верстка макетов
https://www.figma.com/file/S5aThS8jIoUyVWwrZcjig0/Hydrattack?type=design&node-id=1001%3A35508&mode=design&t=LQtY7NfFGiUpWp2H-1

ТОЛЬКО ВЕРСТКА.

Ожидаю цену и сроки.

Figma
4 месяца назад
guest_1692775876537
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Eldorjon
Элъдор 
23 годаУзбекистан
6 месяцев в сервисе
Был
23 дня назад
4 месяца назад
$100
7 дней
RUB