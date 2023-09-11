Переверстать блок footer с помощью tailwindcss & alpinejs.

HTML-версткаЗавершен3 заявки69 просмотров
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Вам нужно:

  1. открыть сайт (ссылку на сайт скину) с помощью браузера

  2. взять оттуда блок <footer> и всё его содержимое

  3. переверстать этот блок с использованием tailwindcss и если нужно alpinejs

CSS
4 месяца назад
skripnik-dima
Дмитрий 
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gleb_freelancer
Глеб Мизгулин 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
4 месяца назад
$6
1 день
UAH
ok
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