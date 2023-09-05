Пропала иконка на сайте

Вам нужно: открыть сайт (ссылку на сайт скину) с помощью браузера взять оттуда блок <footer> и всё его содержимое переверстать этот блок с использованием tailwindcss и если нужно alpinejs
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Добрый день
Кто может помочь, пропала иконка в поиске гугла. Пару недель назад все было Ок. Роботы по сайту не велись
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