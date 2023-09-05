Пропала иконка на сайте

$2
HTML-версткаЗакрыт14 заявок202 просмотра
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Добрый день

Кто может помочь, пропала иконка в поиске гугла. Пару недель назад все было Ок. Роботы по сайту не велись

4 месяца назад
Pokryta
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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