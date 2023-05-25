okotovenko

Олександр Котовенко okotovenko

 
30 летУкраина/Запорожье
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Використовуючи HTML, CSS, JS, а також власну самовіддачу допоможу Вам втілити в життя будь-яку ідею в короткі терміни та з високою якістю.

HTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$5
10 баллов
7 месяцев назад
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Задача выполнена быстро. Рекомендую
Гарний замовник. Рекомендую до співпраці!
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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