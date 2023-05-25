—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Air_flowers1 просмотр
- Aerounion1 просмотр
- Beauty_salon3 просмотра
- Backlingнет просмотров
- Logos103 просмотра
- StarBucks17 просмотров
- HealthySwicher6 просмотров
- Create-X10 просмотров
- Drafts8 просмотров
- Relvise8 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 месяцев назад
Задача выполнена быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Гарний замовник. Рекомендую до співпраці!
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2263