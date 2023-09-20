Fullstack-разработчик

Имя: Андрей

Должность: Фулстэк-разработчик

Обо мне: Я фулстек-разработчик с 1-летним опытом работы в IT. Я владею следующими технологиями: - HTML - CSS - Bootstrap - Tailwind CSS - JavaScript - ReactJS - Django - Node.js

Опыт работы: Я профессионально развиваю свой опыт в области программирования и мне нравится быть частью поддерживающей команды, считая себя ответственным за выполнение технических задач. Мой опыт включает в себя следующие области: - Фронтенд-разработка - Создание адаптивных веб-страниц - Использование ReactJS и создание одностраничных приложений - Бэкэнд-разработка - Использование баз данных MySQL, PostgreSQL, SQLite

Гарантия:

- Даю гарантию 1 год на любые недочёты, исправления, ошибки

- В течение 1 года могу внести по Вашей просьбе мелкие изменения

* мелкие исправления - исправления, чтобы внести которые нужен максимум 1 час

Я рассматриваю возможность сотрудничества с разными компаниями и интересуюсь работой в различных сферах.

Свяжитесь со мной: Хотите связаться со мной? Пожалуйста, используйте следующие контактные данные: - Электронная почта: [[email protected]] - Телефон: [+79226678489]

Личные интересы: Помимо опыта в программировании, я увлекаюсь чтением книг по социальной психологии, этологии, поведенческой экономики, биологии. Навыки психологии и поведенческой экономики помогают мне понимать то, чего хочет от меня заказчик; то, как будет воспринимать итоговый сайт целевая аудитория.