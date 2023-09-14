Верстка блока меню

HTML-версткаЗавершен11 заявок110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Имеется сайт ehub.inspire.kz

Необходимо переверстать в нем меню - в новый вид (приложение)

Просьба сразу указывать сумму и срок.

В адаптиве тоже должны быть категории и подкатегории. Также как и во всплывающем меню

3 месяца назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
3 месяца назад
$25
1 день
UAH
Отличная работа! Все в срок и без лишних вопросов! Рекомендую!
Четко поставленная задача. Моментальная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Зробити просто адаптивну версію під мобільні пристрої

    Треба зробити просто адаптивну версію під мобільні пристрої. Коли з телефону завантажуєш сайт , відкривається веб версія , а требя щоб була моб версія.Сайт розміщений на платформі де є css редактор. Сам сайт https://facebookpro.com.ua/

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Wordpress повторить сайт

    Привет. Есть существующий вебсайт на конструкторе. Нужно его полностью переверстать и насадить на ВП. Там есть косяки в вёрстке - их нужно пофиксить в процессе повторения. То есть, сайт нужно воссоздать точно ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Переверстать блок main с помощью tailwindcss & alpinejs. HTML-верстка

    1. открыть ссылку (ссылку на сайт скину) с помощью браузера 2. взять оттуда блок &lt;main&gt; и всё его содержимое 3. переверстать этот блок с использованием tailwindcss и если нужно alpinejs 4. прислать ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Комплексное модальное окно

    Есть готовый проект, который вводит дополнительную идентификацию через мобильное приложение, чтобы повысить безопасность аккаунтов. Поэтому нужно создать комплексное модальное окно, которое расскажет и поможет пользователю установить приложение. Важно сделать окно удобным, интерактивным с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Помощь в проекте

    $80

    Здравствуйте, интересует помощь в верске, правильной и семантической с использование CSS по заданию в фигме. Необходимо помочь (лучше всего совместо - онлайн, в формате обучения) с верской простого Реакт приложения (менеджер событий). Функционал почти ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка лендинга для фотографа по макету с фигмы

    Мне нужно создать лендинг-страницу для фотографа из готового макета Figma. Должна быть система бронирования, онлайн-оплата, форма обратной связи. Также сайт должен быть адаптивным для разных типов устройств (ПК, планшет, телефон (дизайн Figma ...

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Пропала иконка на сайте

    $2

    Добрый день Кто может помочь, пропала иконка в поиске гугла. Пару недель назад все было Ок. Роботы по сайту не велись

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад