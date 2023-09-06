Wordpress повторить сайт

Привет.

Есть существующий вебсайт на конструкторе.

Нужно его полностью переверстать и насадить на ВП.

Там есть косяки в вёрстке - их нужно пофиксить в процессе повторения.

То есть, сайт нужно воссоздать точно так же как он есть сейчас, только пофиксить то, что отображается криво.

Всё должно быть адаптивно.

Нужна возможность редактировать весь контент и стили.

Создание новых страниц и добавление их в меню обязательно.

Напишите. пожалуйста, примерную стоимость такой работы.

Ссылку на существующий сайт отправлю понравившимся исполнителям.

Буду ждать ваших сообщений, рассмотрю все варианты!

Спасибо.

p.s. россиян прошу не беспокоить - даже не буду рассматривать