Здравствуйте, интересует помощь в верске, правильной и семантической с использование CSS по заданию в фигме. Необходимо помочь (лучше всего совместо - онлайн, в формате обучения) с верской простого Реакт приложения (менеджер событий). Функционал почти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый проект, который вводит дополнительную идентификацию через мобильное приложение, чтобы повысить безопасность аккаунтов.
Поэтому нужно создать комплексное модальное окно, которое расскажет и поможет пользователю установить приложение.
Важно сделать окно удобным, интерактивным с дополнительными графическими деталями и элементами, что бы не смотрелось сухо.
Модальное окно нужно разработать на чистом html + css без дополнительных больших библиотек.
Детальный список модальных окон, которые нужно сделать:
1. Главное окно. Предложить пользователю установить приложение, что бы повысить безопасность его аккаунта. Добавить кнопки "Установить приложение", "Напомнить позже".
2. Окно "Напомнить позже". Предупредить, что не стоит откладывать это действие на потом, и кнопка "Хорошо".
3. Окно "Установить приложение". Предложить выбор IOS или Android, и после выбора, предоставить QR-код и ссылку на приложение. Так же отдельно для Android, важно добавить краткую инструкцию по установке приложения. Добавить кнопку "Настроить приложение".
4. Окно "Настроить приложение". Просьба запустить приложение и ввести 8 значный уникальный цифровой идентификатор, который отображается в приложении. Добавить кнопку "Привязать идентификатор".
5. Окно "Привязать идентификатор". Поздравить пользователя с повышением безопасности его аккаунта.
6. Окно "Ошибка".
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