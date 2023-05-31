Верстка сайтов по вашему макету
Доброго времени суток. Я начинающий специалист по верстке. Профессионально сверстаю для вас сайт по вашему макету Figma или PSD.
Навыки:
HTML, CSS, JS;
Верстаю адаптивно и кроссбраузерно;
Натяжка верстки на WordPress;
Pixel Perfect;
Figma/Photoshop;
В своей работе так же использую Gulp, Scss;
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Доска учета времени с получением данных в JSON6 просмотров
- Shopper landing Верстка (без адаптива)9 просмотров
- Konstruct (Верстка + адаптив)9 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Отличный исполнитель. Однозначно продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 2 дней
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