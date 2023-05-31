GeronSheid

Дмитрий Шнейдер GeronSheid

 
26 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Верстка сайтов по вашему макету

Доброго времени суток. Я начинающий специалист по верстке. Профессионально сверстаю для вас сайт по вашему макету Figma или PSD.

Навыки:

  • HTML, CSS, JS;

  • Верстаю адаптивно и кроссбраузерно;

  • Натяжка верстки на WordPress;

  • Pixel Perfect;

  • Figma/Photoshop;

  • В своей работе так же использую Gulp, Scss;

WordPressВерстка сайтаHTMLCSSFigmaSCSSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
22%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
xipsovich
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Вёрстка главной страницы
Отличный исполнитель. Однозначно продолжаем сотрудничество
Очень приятный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $10от 2 дней
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