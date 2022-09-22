Привет, меня зовут Евгений. Я веб-разработчик.
О моей работе:
1. Главный принцип моей работы - качественное выполнение поставленных задач.
2. Сдача работы точно в оговоренные сроки.
3. По любым вопросам доступен 24/7.
4. Не пасую перед трудностями.
5. Без предоплат - оплата после сдачи работы. Считаю, что взаимное доверие сторон - необходимый залог плодотворного сотрудничества.
6. Бесплатная поддержка и мелкие правки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы.
При разработке сайтов я придерживаюсь:
1) адаптивности;
2) кроссбраузерности;
3) веб-доступности, согласно последним стандартам W3C;
4) чистого и валидного кода без использования bootstrap и прочих конструкторов;
5) удобства и комфорта пользования.
Контакты:
e-mail: [email protected];
telegram: t.me/jack_metallic.
Надеюсь на успешное и плодотворное сотрудничество!
Портфолио
- Многостраничный сайт поликлиники Центр+нет просмотров
- Сайт спектакля Умка (союзмультфильм)нет просмотров
- Сайт производителя светодиодных экранов Trust Telecomнет просмотров
- Сайт веб-студии VerWeb56 просмотров
- Сайт производителя красок Dusberg44 просмотра
- Сайт услуг агенства Signal33 просмотра
- Сайт дизайнерских услуг6 просмотров
- Сайт студии Picasso12 просмотров
- Сайт веб-студии Dark Studio16 просмотров