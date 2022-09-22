Качественная и адаптивная верстка по макету из Figma, Photoshop

Привет, меня зовут Евгений. Я веб-разработчик.

О моей работе:

1. Главный принцип моей работы - качественное выполнение поставленных задач.

2. Сдача работы точно в оговоренные сроки.

3. По любым вопросам доступен 24/7.

4. Не пасую перед трудностями.

5. Без предоплат - оплата после сдачи работы. Считаю, что взаимное доверие сторон - необходимый залог плодотворного сотрудничества.

6. Бесплатная поддержка и мелкие правки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы.

При разработке сайтов я придерживаюсь:

1) адаптивности;



2) кроссбраузерности;



3) веб-доступности, согласно последним стандартам W3C;



4) чистого и валидного кода без использования bootstrap и прочих конструкторов;



5) удобства и комфорта пользования.

Контакты:

e-mail: [email protected];

telegram: t.me/jack_metallic.

Надеюсь на успешное и плодотворное сотрудничество!