jackiss

Евгений Лебедев jackiss

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
день назад
Качественная и адаптивная верстка по макету из Figma, Photoshop

Привет, меня зовут Евгений. Я веб-разработчик.

О моей работе:

1. Главный принцип моей работы - качественное выполнение поставленных задач.

2. Сдача работы точно в оговоренные сроки.

3. По любым вопросам доступен 24/7.

4. Не пасую перед трудностями.

5. Без предоплат - оплата после сдачи работы. Считаю, что взаимное доверие сторон - необходимый залог плодотворного сотрудничества.

6. Бесплатная поддержка и мелкие правки на сайте в течение 1 месяца со дня сдачи работы.

При разработке сайтов я придерживаюсь:

1) адаптивности;


2) кроссбраузерности;


3) веб-доступности, согласно последним стандартам W3C;


4) чистого и валидного кода без использования bootstrap и прочих конструкторов;


5) удобства и комфорта пользования.

Контакты:

e-mail: [email protected];

telegram: t.me/jack_metallic.

Надеюсь на успешное и плодотворное сотрудничество!

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Отзывы заказчиков

createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)
$20
10 баллов
2 года назад
HTML + CSS, адаптивная вёрстка пары блоков
CSSHTML
Отличное выполнение работы
Приятно было поработать. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
Ubuntor
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта из figma
Figma
Крайне рекомендую Евгения. Быстро и качественно выполненная работа.
Интересный проект, четко поставленная задача, приятная коммуникация. Крайне доволен сотрудничеством. Надеюсь, еще поработаем вместе. :)
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