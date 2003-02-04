Верстальщик сайтов
Качественная вёрстка сайтов. Front-end developer
Всем привет! Меня зовут Влад. Мне 19 лет и я разрабатываю веб-сайты. Есть большой опыт в вёрстке адаптированных сайтов под телефонные, планшетные и десктопные устрайоства. При необходимости с различными анимациями. Проверить мои навыки можно порсмотрев мои работы в моём портфолио.
Обращайтесь!
Мои технические навыки:
✅ HTML5
✅ CSS3
✅ Scss I Sass
✅ Flexbox I Grid
✅ JavaScript
✅ React.js
✅ Node.js
✅ Swiper.js I Anime.js
✅ Gulp
✅ CMS (WordPress)
✅ Figma I Abode Photoshop
✅ Pixel Perfect
✅ Adaptive Page
✅ Animation
✅ Responsive Web Development
✅ Ваш сайт будет выполнена в строго оговоренные сроки, без опозданий. Я всегда буду на связи, готовый обсудить детали, отвечать на ваши вопросы и обеспечивать прозрачную коммуникацию.
HTML-верстка
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