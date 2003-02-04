Верстальщик сайтов

Качественная вёрстка сайтов. Front-end developer

Всем привет! Меня зовут Влад. Мне 19 лет и я разрабатываю веб-сайты. Есть большой опыт в вёрстке адаптированных сайтов под телефонные, планшетные и десктопные устрайоства. При необходимости с различными анимациями. Проверить мои навыки можно порсмотрев мои работы в моём портфолио.

Обращайтесь!

Мои технические навыки:



✅ HTML5

✅ CSS3

✅ Scss I Sass

✅ Flexbox I Grid

✅ JavaScript

✅ React.js

✅ Node.js

✅ Swiper.js I Anime.js

✅ Gulp

✅ CMS (WordPress)

✅ Figma I Abode Photoshop

✅ Pixel Perfect

✅ Adaptive Page

✅ Animation

✅ Responsive Web Development

✅ Ваш сайт будет выполнена в строго оговоренные сроки, без опозданий. Я всегда буду на связи, готовый обсудить детали, отвечать на ваши вопросы и обеспечивать прозрачную коммуникацию.