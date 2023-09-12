Верстка сайта - доделывание

$150
HTML-версткаЗакрыт25 заявок269 просмотров
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Добрый день, 

У нас намечается переделка сайта из-за ребрендинга. Мы меняем Loading page,  логотипы,  добавляем информацию о нас. Из оригинального сайта остается главным образом сетка проектов - ее можно использовать (есть админка сайта на wordpress). Ссылка на оригинальный действующий сайт www.studiosme.pro

Концепт макеты нового сайта сохранены тут 

https://www.figma.com/file/cM7oXo1Y2P3arOq1gKV3lq/Studiosme?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=KohmvfwEOrIyNmkN-0 

Все нужные элементы, которые не получиться скачать с фигмы, мы предоставим в нужных форматах. 

Мобильная версия будет тоже предоставлена позже. принцип мобильной версии останется тот же, как у desktop версии. 

Как следующий этап нужно будет сделать ту же самую работу на сайте studiosme.cz (для CZ и EN языковых мутаций).

Также нужно будет сделать админку, чтобы мы в будущем могли добавлять и менять информацию. 

Отправляйте пожалуйста ваши предложения относительно цены и сроков исполнения. 

Заранее спасибо,

Марина 

Верстка сайта
3 месяца назад
guest_1694787123787
Чехия
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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